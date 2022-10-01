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Заявление Украины о вступлении в НАТО стало неожиданностью для администрации Байдена, - Politico

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Заявление Украины о вступлении в НАТО стало неожиданностью для администрации Байдена, - Politico
Мнения американских политиков по ускоренному вступлению Украины в НАТО разделились.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси открыто не поддержала заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО. На вопрос, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО, Пелоси  сказала: "Мы очень привержены демократии в Украине. Давайте сначала выиграем эту войну. Но я за то, чтобы они имели гарантии безопасности".

Ее замечания прозвучали перед тем, как Палата представителей приняла законопроект о временном государственном финансировании, который предусматривает помощь Украине в $12 миллиардов, поскольку ближайшие зимние месяцы могут стать критическими для боевых действий. Пока Пелоси давала комментарии, у здания Капитолия законодатели принимали группу украинских парламентариев и там раздавались совсем другие месседжи, пишет Politico.

"Борьба Украины — это причина, почему мы вообще создали НАТО, — сказал конгрессмен Майк Квигли, недавно посещавший Киев и встречавшийся с Зеленским . — После Второй мировой войны мы признали, что авторитарному режиму нельзя разрешать уничтожать демократическую страну. Я думаю, что мы должны это поддержать".

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По словам двух американских чиновников, знакомых с внутренними дискуссиями, заявление Украины о том, что она стремится к ускоренному вступлению в НАТО, стало неожиданностью для администрации Байдена.

В течение длительного времени членство Украины в НАТО было острой темой для Вашингтона из-за статьи 5 Хартии, предусматривающей военную защиту любой страны-члена, которая подвергается нападению. Поскольку за последнее десятилетие росла вероятность более полномасштабного российского вторжения, Украина стремилась получить эти гарантии безопасности даже тогда, когда многие в США беспокоились о перспективах ведения войны с Россией.

Запад опасается, что немедленное вступление Украины в НАТО, требующее единодушного одобрения всех 30 стран-членов, приведет к войне между США и Россией.

Некоторые союзники бывшего президента Дональда Трампа даже пытались убедить Украину взять на себя обязательство не вступать в НАТО, чтобы успокоить Владимира Путина, хотя США уверены, что российский лидер все равно планировал вторгнуться в Украину и просто искал повод.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Я БЫ РЕКОМЕНДОВАЛА редакции Цензора не делать ссылки на Politico
  • Sophia-Maria Duglass
    POLITICO - кацапський ресурс
  • Sophia-Maria Duglass
    Так, издание Politico, заявило, что Европа начала снижать объемы военной помощи Украине. При этом издание не предоставило полного списка тех стран, что снижают помощь Украине, но намекнуло на Германию и Францию.

    Странным образом этот материал совпал с активно распространяемым сейчас в российском информационном пространстве нарративе о том, что Запад устал от войны в Украине и уменьшает поддержку Киеву. Или не странным?

    Как я и написал выше, западные издания мало чем отличаются от всех прочих, они так же манипулируют, распространяют фейки и порою не ошибочно, а за оплату. И Politico, лично я, неоднократно уличал в, подобно рода, действиях. Причём, практически всегда, созвучных с нарративами российской пропаганды.

    Например, в июне 2021 года издание Politico опубликовало, со слов неких «источников, заслуживающих доверия» статью о том, что администрация Джо Байдена приостановила предоставление Украине пакета военной помощи, несмотря на то, что буквально за несколько дней до публикации вопрос выделения военной помощи поднимался в Белом доме и был полностью согласован. В итоге, Джейн Псаки пришлось выступать с официальным опровержением этой статьи.

    В июле 2021 Politico сообщило о том, что Вашингтон потребовал от Киева прекратить критику «Северного потока-2». Тогда уже советник Госдепа Дерек Шолле делал официальное заявление с опровержением этой лживой информации.

    А из недавних фейков, Politico в июне этого года опубликовало статью о том, что США и россия обсуждают прекращение войны в Украине в обмен на ряд украинских территорий.

    Как вам такой набор манипуляций и фейков от Politico? И это я привёл лишь несколько примеров нечистоплотности этого издания, почему-то своими вбросами постоянно синергирующего с российской пропагандой. Интересно, почему?
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