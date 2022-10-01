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Аннексия Россией украинских регионов - серьезное нарушение международного права, - Макрон

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Аннексия Россией украинских регионов - серьезное нарушение международного права, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил незаконную аннексию украинских территорий Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я решительно осуждаю незаконную аннексию Россией украинских регионов – Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона. Это серьезное нарушение международного права, а также украинского суверенитета", - подчеркнул Макрон.

Президент заявил, что Франция будет оставаться на стороне Украины по противодействию российской агрессии и будет помогать ей восстановить полный суверенитет над всеми территориями.

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Топ комментарии

  • Лилия Стацкая
    Яка там анексія, влізли у чужу хату, отримають HIMARS по голові і підуть на перегній до огороду,на вашій рішучої стурбованості каші не звариш.
  • три - пятнадцать
    покажіть мені хоть щось, що ***** не порушило?
    ну хочь трошечки
  • Владимир Кошарюк
    точно, порушує міжнародне право, після чого накладає вєто на засудження цього порушення в міжнародній організації (ООН)... це якийсь театр абсурду.)))
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