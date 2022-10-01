Аннексия Россией украинских регионов - серьезное нарушение международного права, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил незаконную аннексию украинских территорий Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я решительно осуждаю незаконную аннексию Россией украинских регионов – Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона. Это серьезное нарушение международного права, а также украинского суверенитета", - подчеркнул Макрон.

Президент заявил, что Франция будет оставаться на стороне Украины по противодействию российской агрессии и будет помогать ей восстановить полный суверенитет над всеми территориями.

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