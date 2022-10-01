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В течение следующих 72 часов украинские военные отвоюют Лиман, - ISW

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В течение следующих 72 часов украинские военные отвоюют Лиман, - ISW
Украинские войска, вероятно, полностью оцепят или захватят Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

ISW, ссылаясь на так называемых "официальных представителей "ДНР" и российских военных корреспондентов, пишет, что российские войска все еще контролируют Лиман, но отступили с позиций в Дробышеве и Ямполе. Российские источники, на которые ссылается ISW, утверждали, что россияне все еще контролируют одну дорогу из Лимана в Торское, тогда как украинские силы перекрыли дорогу Дробышево-Торское в районе Ставок. Эти источники также отметили растущую активность украинских разведывательно-диверсионных групп на трассе Сватово-Торское к северо-востоку от Лимана, после того, как они, по сообщениям, пересекли реку Жеребец. На геолокационных кадрах также видно, как украинская артиллерия наносит удары по отступающим российским силам в районе Торского.

Также ISW пишет, что 30 сентября украинские силы продолжали наносить удары по российским военным объектам в Луганской области. На геолокационных кадрах видны последствия украинских ударов HIMARS по телевизионной вышке и радиоретранслятору в Старобельске, а также по асфальтовому заводу под Алчевском, где, по сообщениям, находились российские войска.

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Топ комментарии

  • Amber
    Хлопці , бийте рашистських гадів безжалісно , щоби знали , що чужі територіі красти зась 😠
  • arye z.
    Переклад російського слова "котёл" на українське слово "казан" неадекватне.
    Застосовуйте або той самий "котёл" без перекладу або вираз "оточення"
  • DmitrySviridon ad49c275
    Нужно русским наносить максимальные потери, чтобы у них было меньше армия. Если давать уйти, то война будет на другом участке и более выгодном для русских и там они будут наносить урон ВСУ. Нельзя давать сохранять войско русским. Как у Сунь Цзы - хороший командир знает когда лучше наступать, когда отступать. Сейчас они в котле и если дать им отступить, то они по Сунь Цзы в правильные момент смогут отступить и сохранить войско и потом этим войском в более выгодной позиции будут наносить ВСУ урон. После вчерашнего дня - ВСУ должны стать еще злее и с еще большим упорством проводить аннигиляцию русских - абсолюно всех!!!
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