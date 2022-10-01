На рассвете оккупанты двумя ракетами атаковали Одесщину, поврежден объект промышленной инфраструктуры и электроподстанция, - Братчук
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Россияне на рассвете атаковали Одесскую область двумя ракетами, предположительно "Искандер".
Об этом сообщил в телеграме спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.
"Одещина. Ракетная атака на рассвете.
Двумя ракетами, вероятно "Искандер", попали в объект промышленной инфраструктуры, повреждена электроподстанция, несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет.