В Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста, - ОК "Південь"

В оккупированном Херсоне участились случаи принудительного призыва украинцев на войну против ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

Оккупанты стали чаще задерживать мужчин призывного возраста.

"Оккупационное командование пытается реализовывать меры принудительной мобилизации на захваченных территориях Украины. В Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста. После поверхностного определения пригодности к военной службе, их направляют на комплектование подразделений, которые в ближайшее время планируются для отправки на передовую", - говорится в сообщении.

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