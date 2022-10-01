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В Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста, - ОК "Південь"

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В Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста, - ОК "Південь"
В оккупированном Херсоне участились случаи принудительного призыва украинцев на войну против ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

Оккупанты стали чаще задерживать мужчин призывного возраста.

"Оккупационное командование пытается реализовывать меры принудительной мобилизации на захваченных территориях Украины. В Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста. После поверхностного определения пригодности к военной службе, их направляют на комплектование подразделений, которые в ближайшее время планируются для отправки на передовую", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Olena Lynch
    Так. Це наша українська проблема, люди бачать що державі загалом наплювати на людей, які не поїхали з окупованих територій вчасно. Порятунок потопаючих справу рук самих потопаючих, хіба ви цього не знали? Чи ви все ще сподіваєтесь на зелених?
  • Olena Lynch
    Кто хотел тот выехал и семью вывез вместе с детьми , кошками и собаками. А кто надеялся как Зеленский что русня тоже люди не нападут на Украину и не будут разрушать наши недавно построенные дорог и мосты у того в голове ума не много было. Мои знакомые выехали вывезли детей и бабушек и проблем не было в первые дни войны , а тот кто надеялся что русня тоже люди - те пострадали и жестоко пострадали. .
  • Amber
    Після оголошення ху @ ом Херсонщини своєю територією , вони будуть
    хапати наших хлопців де завгодно і примушувати воювати ‼️
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