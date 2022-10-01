Путин поторопился с объявлением аннексии четырех областей Украины, оставив территории без управления, - ISW

Президент РФ Владимир Путин поторопился с аннексией четырех областей Украины, прежде чем принять даже элементарные административные решения о границах и управлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Российские официальные лица не установили четкую политику или условия надлежащего управления.

Организация управления этими четырьмя насильственно аннексированными областями была бы бюрократически сложной задачей для любого государства после того, как российские войска систематически убивали, арестовывали или выгоняли украинских чиновников, ранее руководивших региональными администрациями.

Но бюрократическая некомпетентность, продемонстрированная Кремлем во время частичной мобилизации, предполагает, что российские бюрократы также будут бороться за создание структур управления над неохотным и не сопротивляющимся населением в зоне боевых действий, считают аналитики.

По прогнозам экспертов, российские чиновники могут повторно мобилизовать прошлогодних призывников, когда срок истек 1 октября.

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Путин объявил, что обычный для России осенний призывной цикл начнется 1 ноября с опозданием в месяц, вероятно потому, что частичная мобилизация ложится тяжелым бременем на бюрократию российских военных комиссариатов, обычно контролирующих полугодовой призывной цикл.

Ни указ Путина, ни последующие официальные заявления не разъясняли, будут ли украинские гражданские лица призывного возраста на недавно аннексированных оккупированных территориях Украины подлежать призыву.

Путин пригласил некоторых российских блогеров и военных корреспондентов, ранее критиковавших Министерство обороны России за отсутствие прозрачности положения дел армии РФ в Украине, присутствовать на своей речи об аннексии в Москве.