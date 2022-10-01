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Общие боевые потери РФ от начала войны – около 59 610 человек, 264 самолета, 226 вертолетов, 2354 танка, 1397 артсистем, 4949 бронированных машин

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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 октября потери личного состава противника составляют примерно 59610 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресцентр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.10 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 59610 (+530) человек ликвидировано,

танков ‒ 2354 (+16) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4949 (+17) ед,

артиллерийских систем – 1397 (+6) ед,

РСЗО – 336 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 176 (+0) ед,

самолетов/aircraft - 264 (+0) ед,

вертолетов – 226 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1009 (+6),

крылатые ракеты ‒ 246 (+0),

корабли/катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3786 (+18) ед,

специальная техника – 131 (+0).

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Общие боевые потери РФ от начала войны – около 59 610 человек, 264 самолета, 226 вертолетов, 2354 танка, 1397 артсистем, 4949 бронированных машин 01

"Самые большие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • arye z.
    "...В ответ на обвинения в том, что мобилизованные вынуждены за собственный счет покупать амуницию, бронежилеты, медицинские препараты и даже еду, российский военно-патриотический пропагандистский канал "Звезда" ответил таким образом. - "Наглая ложь, да мы своих мобилизованных кормим как на убой"(!!!)
  • V 2af7597c
    Коли читаю про півтисячи пошматкованих орків - душа співає. Такими темпами завтра вже за 60 тис. перевалить.
  • Ан Мур
    Генерал СВР:
    Суббота 1.10.2022г, на 6:00 по московскому времени сегодня, в утреннем отчете президенту лаптєй ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС орків - 62984 человека.

    Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 30 сентября это 18246 погибший.
    Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 7 октября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
    Потери Росгвардии с начала военных действий 4821 убитыми и пропавшими безвести.
    *****
    Разом безповоротніх в них 86051 гівнюків в мішках. Ну, може ще не всіх замішкували, частина в полоні... а частину не зібрали...
    Але очевидно, що в Залужного не всіх враховують.
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