В Украине выросли минимальные зарплаты и пенсии
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Размер минимальной зарплаты теперь составляет не 6500, а 6700 грн. Это первое и единственное ее повышение в 2022 году. Также "минималка" не будет расти и в 2023 году.
От размера минимальной зарплаты зависит размер Единого социального взноса. Так что с 1 октября этот налог вырастет 1474 гривны. В основном этот рост касается ФЛП и предприятий, где работникам платят минимальную зарплату. В Украине зарегистрировано около 2 млн ФЛП, из которых 1,5 млн платят единый налог.
Из-за роста минимальной зарплаты перечислили и минимальный размер пенсий по возрасту. Речь идет о выплатах гражданам, достигшим 65 лет и старше и имеющих страховой стаж: мужчины не менее 35 лет, женщины – не менее 30 лет. С 1 октября минимальный размер пенсии по возрасту таких пенсионеров составит 2680 грн (6700 х 40%).
Также с 1 октября 2022 года пенсионерам, которым исполнилось от 70 до 75 лет, будет установлена ежемесячная компенсационная доплата к пенсии в размере до 300 гривен.
С 1 октября 2022 года вводится дополнительная гарантия пенсионерам в возрасте от 70 лет и старше, пенсия которым назначена в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и имеющих страховой стаж: мужчины - не менее 35 лет, женщины - не менее 30 лет. Минимальный размер их пенсионной выплаты не должен быть меньше 3000 гривен.