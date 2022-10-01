В "Лиманском котле" оказались более 5 тыс. российских военных, - Гайдай
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ВСУ перекрыли этим россиянам почти все пути отхода и подвоза боеприпасов.
Об этом пишет в телеграме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает Цензор.НЕТ.
"Военные РФ, базирующиеся в Лимане, обратились к своему руководству с просьбой выйти, но получили отказ. В окружении более 5 тысяч военных РФ", - написал он.
Гайдай отметил, что у них нет возможности уйти или получить боеприпасы.
"Они постараются прорваться или сдадутся в плен", - предполагает глава ОВА.
Как сообщалось, в Донецкой области украинские войска несколько последних дней брали в кольцо захваченный Россией в мае город Лиман, расположенный к востоку от реки Северский Донец.