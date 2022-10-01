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Во время удара по колонне в Запорожье россияне впервые использовали сразу взрывающиеся модернизированные ракеты С-300, - Монастырский

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Во время удара по колонне в Запорожье россияне впервые использовали сразу взрывающиеся модернизированные ракеты С-300, - Монастырский
Удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья 30 сентября российские войска нанесли модернизированными ракетами С-300, которые имеют значительно больший радиус действия.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам министра, в теракте впервые были использованы модернизированные ракеты С-300, которые взрываются сразу, как коснутся поверхности. Предыдущая версия этих ракет взрывалась, погружаясь на несколько метров в землю, образуя глубокие воронки, но при этом меньше поражая людей вокруг.

"Пиротехники наши на месте рассказали, что взрыв ракеты произошел при соприкосновении с землей. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей погибло. И вот мы увидели, как это действует смертоносно и сколько людей может погибнуть", - сказал Монастырский.

Министр подчеркнул, что рядом не было никаких военных объектов или техники. Каждое утро на том месте формируют гуманитарную колонну автомобили, где люди едут на оккупированные территории посетить родственников. Преимущественно женщины, дети и пожилые люди едут на подержанных автомобилях в ту сторону, а вечером возвращаются назад.

"Как раз у полицейских в это время была пересменка, поэтому такое большое количество пострадавших. Ребята полицейские прятали детей, людей, потому что прилеты ракет были в несколько серий. Учитывая плотность транспорта в том месте сбора гуманитарной колонны, жертв могло быть значительно больше. Раненые полицейские мне рассказывали, что если бы ракетный удар был на 5 минут позже, на том месте было бы уже вдвое больше машин", - подчеркнул глава МВД.

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Топ комментарии

  • Dmitry Begemotovich
    Это просто какой то сюрреализм. Люди едут на оккупированные территории проведать родственников. А в 1942 году тоже ездили? По моему у многих в голове никак не укладывается что идет война, что с той стороны жестокие и кровожадные убийцы. Вопросы к нашим военным администрациям - почему пропускные пункты через линию фронта - вслушайтесь - это же даже звучит как бред - пропускные пункты через линию фронта - почему они работают в две стороны, а не только на въезд в Украину? Что это ***** за военный туризм?
  • Dmitry Begemotovich
    В колонне погибли дети, куча женщин, на фото машины, забитые барахлом - эти все люди ехали и везли инсулин? Нет, там огромное количество народу - которым какая разница. Мой дом, мой садок вишневый биля хаты - а кто - власть - да все равно.
  • Saskia Jansen
    Тарас Чорновіл До речі, не слід захоплюватися тими виступами й жорсткими протестами, які пройшли в Дагестані. Вони не проти війни, не проти убивств і навіть не проти того, що їх масово шлють убивати українців та гинути самим. Вони лише раптом не захотіли гинути, як інші рашики - тупим стадом без підготовки. Дайте їм пів роки, щоб вони надресирували своїх бойовиків, підготували й тоді з радістю та прапорами бігом в Україну. І своїх воєнних злочинців, які зараз творять злодіяння на українській землі, це бидло вважає "хєроямі".

    Тут жінка муфтія Дагестану Айна Гамзатова розродилася зверненням до пуйла. А "дружина муфтія" в кавказьких мусульманських районів - це щось, як перша леді в інших країнах. Не так, як наше непорозуміння, а в нормальному значенні. Саме вона висловлює основні гуманітарні звернення й формує та відображає позицію населення в таких питаннях. Отже муфтиха звернулася до путлєра з тим, що звучить у Дагестані від дуже багатьох: «Я и мой народ хотели бы также предложить Вам, с учётом того, что из трёхмиллионного населения уже находятся на передовой более трёх тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов. В течение шести месяцев мы обещаем Вам профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах. Очень просим Вас рекомендовать нам таких опытных инструкторов, которые смогли бы в течение этих шести месяцев подготовить настоящих воинов».

    Тому, знову ж, жодного співчуття до всіх отих підрашистських народів. Вони самі вибрали свою роль і місце в імперії. І готові служити наймерзеннішими її головорізами. Виняток - бунтівна частина народу Ічкерії, представники якої захищають сьогодні Україну в тому числі й від рашистських виродків.

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