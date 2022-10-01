Во время удара по колонне в Запорожье россияне впервые использовали сразу взрывающиеся модернизированные ракеты С-300, - Монастырский

Удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья 30 сентября российские войска нанесли модернизированными ракетами С-300, которые имеют значительно больший радиус действия.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам министра, в теракте впервые были использованы модернизированные ракеты С-300, которые взрываются сразу, как коснутся поверхности. Предыдущая версия этих ракет взрывалась, погружаясь на несколько метров в землю, образуя глубокие воронки, но при этом меньше поражая людей вокруг.

"Пиротехники наши на месте рассказали, что взрыв ракеты произошел при соприкосновении с землей. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей погибло. И вот мы увидели, как это действует смертоносно и сколько людей может погибнуть", - сказал Монастырский.

Министр подчеркнул, что рядом не было никаких военных объектов или техники. Каждое утро на том месте формируют гуманитарную колонну автомобили, где люди едут на оккупированные территории посетить родственников. Преимущественно женщины, дети и пожилые люди едут на подержанных автомобилях в ту сторону, а вечером возвращаются назад.

"Как раз у полицейских в это время была пересменка, поэтому такое большое количество пострадавших. Ребята полицейские прятали детей, людей, потому что прилеты ракет были в несколько серий. Учитывая плотность транспорта в том месте сбора гуманитарной колонны, жертв могло быть значительно больше. Раненые полицейские мне рассказывали, что если бы ракетный удар был на 5 минут позже, на том месте было бы уже вдвое больше машин", - подчеркнул глава МВД.

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