Освобождены 5 населенных пунктов возле Лимана, - Восточная группировка войск

Украинские бойцы окружили российскую группировку в районе Лимана. Вблизи города освобождены пять населенных пунктов, там продолжаются стабилизационные мероприятия.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки - освобождены, там продолжаются стабилизационные мероприятия", - рассказал Череватый.

На вопрос журналиста, о каком количестве россиян, оказавшихся в окружении в районе Лимана, может идти речь, он ответил, что "где-то около 5-5,5 тысяч".

"Наши данные показывали, что действительно там российская группировка (в районе Лимана - ред.) насчитывала количество в районе 5-5,5 тысяч. Однако, активные боевые действия "отминусовывали" их боевой состав, а также некоторые группы, пытавшиеся прорваться. То есть установление точного количества россиян пока требует анализа, чтобы назвать точную цифру", - объясняет Череватый.

Читайте также: В "Лиманском котле" оказались более 5 тыс. российских военных, - Гайдай

По его словам, попытки россиян "прорваться" до сих пор фиксируются, но они не слишком удачны благодаря действиям наших защитников.

Череватый объясняет, что Лиман важен, потому что это очередной шаг к освобождению украинского Донбасса и возможность пойти дальше на Кременную и Северодонецк.

"Это и психологически важный момент. Поскольку ВСУ начинают диктовать свою волю, а не только отбивать и стоять в обороне, но и переламывать ход боевых действий", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупант жалуется жене: "Мы в кольце, Люб. Нам п#зда скоро. Я просто позвонил попрощаться", - перехват ГУР. АУДIО