Число раненых при ударе РФ по колонне в Запорожье выросло до 118
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Число пострадавших из-за ракетного удара россиян по гражданской колонне под Запорожьем возросло до 118. Погибли 30 человек.
Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Вчера враг совершил ракетный обстрел пункта выезда гражданских автомобилей из Запорожья на временно оккупированные территории. 118 человек пострадали, из них 30 погибли", - рассказал Федоров.
По его словам, среди жертв есть два ребенка. Также погиб мелитопольский волонтер, эвакуировавший сотни людей из оккупации. Еще один волонтер - в больнице в тяжелом состоянии.