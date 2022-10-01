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Германия приветствует заявку Украины на вступление в НАТО, - минобороны ФРГ

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Германия приветствует заявку Украины на вступление в НАТО, - минобороны ФРГ
Германия приветствует решение Украины подать заявку на вступление Украины в НАТО. Однако следует отметить, что решения по ее принятию должны приниматься всеми без исключения странами Североатлантического альянса.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Конечно, Украина свободна выбирать тот Альянс, в котором будет чувствовать себя свободной. Однако для вступления в НАТО есть определенные требования. Сейчас этот вопрос будет обсуждаться между 30 странами Североатлантического альянса", - сказала министр, находясь с визитом в Кишиневе.

Напомним, 30 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, что страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке

Решение Украины уже поддержало четыре страны, такие как Канада, Литва, Латвия и Эстония, однако процедура требует единогласного одобрения всех 30 членов Альянса.

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Топ комментарии

  • Борис Осиенко
    Лиман наш
  • Тетяна Тать
    зара вилізе шольц і скаже що "нє всьо так однозначно"
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    На обговорювання між 30 країнами можливості вступу до НАТО Швеції та Фінляндії знадобились зо два тижні. Щось мені здається що до нашої країни терміни будуть в сотні разів довші.
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