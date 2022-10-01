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Оккупанты перемещают ракетные комплексы С-300 в сторону Мелитополя, в районе со вчерашнего дня начали появляться новые мобилизованные, - мэр Федоров

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Оккупанты перемещают ракетные комплексы С-300 в сторону Мелитополя, в районе со вчерашнего дня начали появляться новые мобилизованные, - мэр Федоров
На временно оккупированной территории Запорожской области российские войска перемещают новые ракетно-зенитные комплексы С-300.

Об этом в эфире телеканала "Фридом" сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера были замечены новые комплексы С-300, которые перемещались из Приморска в сторону Мелитополя. Есть информация, что они сосредотачиваются на одной из временно оккупированных территорий. Не будем разглашать где именно. К сожалению, Мелитополь - это логистический центр для оккупантов", – сказал он.

Также Федоров отметил, что в Мелитопольском районе со вчерашнего дня начали появляться новые мобилизованные. Однако у российских войск на сегодняшний день нет возможности для прорыва, и их задача – удерживать занятые территории. Псевдоадминистрация издала "распоряжение" о создании так называемых "военкоматов" и пунктов сбора призывников-добровольцев. До 10 октября оккупанты планируют призвать 3000 мужчин из жителей Запорожской области.

Иван Федоров также сказал, что вчера в результате артудара по гуманитарной колонне погиб волонтер из Мелитополя, который вывез из оккупированных населенных пунктов сотни человек.

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Топ комментарии

  • Olga Mansika
    Люди,які виїхали на днях з окупованої території до Криму,говорять,що в Криму страшенна сила військової техніки кацапської і бачили тягачі з ракетами.От би вшмалити,щоб не доїхала на війну.Треба діяти на випередження
  • Vlad 7ee1421c
    Ребята,где эти Химерсы попрятали,пора их расчехлять.
  • Amber
    Свіжі чмобікі прибули для утилізації
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