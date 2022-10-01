МАГАТЭ просит объяснений от РФ из-за задержания гендиректора ЗАЭС Мурашова

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратилось к российским властям с просьбой предоставить разъяснения в связи с сообщениями о задержании гендиректора Запорожской АЭС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы связались с российскими властями и запрашиваем о разъяснениях", - заявил представитель МАГАТЭ в ответ на запрос в субботу.

Напомним, в "Энергоатоме" сообщили, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

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