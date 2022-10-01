48 из 120 участников конференции ЮНЕСКО осудили агрессию РФ против Украины и не стали слушать ответ российской делегации

В ходе закрытия проходившей в Мехико Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию 48 стран-членов организации осудили агрессию России против Украины и призвали ее немедленно вывести войска.

Среди подписавшихся, в частности, 27 стран ЕС, США, Великобритания, Канада и Япония, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Всего в конференции приняли участие представители 120 государств.

Мы не можем наблюдать, как одна страна пытается стереть идентичность и культуру другой страны. Мы не можем согласиться на дальнейшие действия, противоречащие Конституции ЮНЕСКО и нашим общим конвенциям. Мы призываем Россию немедленно выйти за пределы международно признанных границ Украины и требуем немедленного прекращения агрессии против Украины, чтобы гарантировать защиту от дальнейшего ущерба украинскому природному, недвижимому и движимому культурному наследию во всех его формах", - цитирует заявление стран-членов ЮНЕСКО министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Когда участник от российской делегации взял слово ответа, делегаты покинули зал заседаний.

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Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

28 сентября марионетки Кремля объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Как и предвиделось, результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.

На фоне заявлений РФ о признании результатов псевдореферендумов и присоединении частично оккупированных областей президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.

Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".

Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит. Новые санкции мгновенно ввели США, Великобритания и Канада.

На заседании СНБО также принято решение о введении нового пакета ограничений против России. После заседания подписана заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.