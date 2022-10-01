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На Харьковщине обнаружили эвакуационную колонну, расстрелянную российской ДРГ. Известно о 24 погибших, среди них - 13 детей и беременная женщина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (18+)

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Служба безопасности Украины расследует еще одно военное преступление российских войск, недавно расстрелявших гражданскую колонну в так называемой "серой зоне" между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области. Внимание! Новость содержит кадры, которые не рекомендованы к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Как сообщает и.о. Главы СБУ Василий Малюк, в конце сентября рашисты полностью уничтожили колонну из семи автомобилей, информирует Цензор.НЕТ.

На Харьковщине обнаружили эвакуационную колонну, расстрелянную российской ДРГ. Известно о 24 погибших, среди них - 13 детей и беременная женщина 01

"По меньшей мере 20 человек погибли, и среди них - 10 детей. Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов - они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стареньких легковушек и один грузовик "ГАЗель". Враг еще раз доказал, что его цель – уничтожение всех украинцев, независимо от возраста и пола. Оккупанты терпят поражение на поле боя и от безысходности отвечают на них убийством мирных граждан. Но рашисты не уйдут от наказания – мы найдем каждого и заставим отвечать за совершенные зверства", - заявил он.

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На Харьковщине обнаружили эвакуационную колонну, расстрелянную российской ДРГ. Известно о 24 погибших, среди них - 13 детей и беременная женщина 02

Сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры расследуют это военное преступление по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

"Окончательное количество жертв устанавливается, проводятся соответствующие экспертизы. Нескольким людям удалось спастись из ада, сейчас они дают показания следователям. Сейчас устанавливаются личности убитых россиянами граждан, продолжается всестороннее документирование и сбор доказательств этого преступления для Международного уголовного суда. Также СБУ делает все возможное для установление лиц, причастных к убийству мирных граждан", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркивают, что сроки давности такие преступления не имеют, виновные обязательно будут отвечать за совершенное.

На Харьковщине обнаружили эвакуационную колонну, расстрелянную российской ДРГ. Известно о 24 погибших, среди них - 13 детей и беременная женщина 03

Позже спикер УСБУ Харьковщины Владислав Абдула уточнил Суспільному, что в результате российских обстрелов эвакуационной колонны вблизи села Куриловка Купянского района погибли 24 человека. Среди погибших – 13 детей и беременная женщина.

"Две машины сгорели полностью, в них были дети с родителями – они сгорели заживо", - сообщили в прокуратуре Харьковщины. Эвакуационную колонну в Купянском районе расстреляли 25 сентября, уточнили в прокуратуре.

Позже СБУ обнародовала данные от медиков относительно количества жертв расстрелянной рашистами колонны в Харьковской области.

На Харьковщине обнаружили эвакуационную колонну, расстрелянную российской ДРГ. Известно о 24 погибших, среди них - 13 детей и беременная женщина 04
На Харьковщине обнаружили эвакуационную колонну, расстрелянную российской ДРГ. Известно о 24 погибших, среди них - 13 детей и беременная женщина 05
На Харьковщине обнаружили эвакуационную колонну, расстрелянную российской ДРГ. Известно о 24 погибших, среди них - 13 детей и беременная женщина 06
На Харьковщине обнаружили эвакуационную колонну, расстрелянную российской ДРГ. Известно о 24 погибших, среди них - 13 детей и беременная женщина 07

На Харьковщине обнаружили эвакуационную колонну, расстрелянную российской ДРГ. Известно о 24 погибших, среди них - 13 детей и беременная женщина 08
На Харьковщине обнаружили эвакуационную колонну, расстрелянную российской ДРГ. Известно о 24 погибших, среди них - 13 детей и беременная женщина 09

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