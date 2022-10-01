Новости • Война

Закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу

17 735113
Закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу
В субботу, 1 октября, вступил в силу закон Соединенных Штатов Америки о ленд-лизе для Украины.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит - больше оружия разного и качественного", - отметил Стефанчук.

Он подчеркнул, что Украина непременно вернет себе все свои территории.

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден утвердил Закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине-2022, который позволит задействовать программу ускоренной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который Украина будет применять, когда закончатся средства из других программ, - Маркарова

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Психиатрическая больница No1
  • Trevo Trow
    Орки, встромляйте ґноти у сраки - ЗСУ вас зігріють безкоштовно!
  • Бауржан Жусупов 202cb0a6
    СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ! БЛАГОДАРНОСТЬ США! СЛАВА ВСУ!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости