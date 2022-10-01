Закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу

В субботу, 1 октября, вступил в силу закон Соединенных Штатов Америки о ленд-лизе для Украины.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит - больше оружия разного и качественного", - отметил Стефанчук.

Он подчеркнул, что Украина непременно вернет себе все свои территории.

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден утвердил Закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине-2022, который позволит задействовать программу ускоренной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.

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