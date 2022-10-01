Ядерный удар России будет военным преступлением, - минобороны Молдовы

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый 1 октября заявил, что использование Россией ядерного оружия будет военным преступлением.

Об этом он сказал на пресс-конференции совместно с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.

"Относительно возможного использования ядерного оружия массового поражения - это будет военным преступлением. По моему мнению, подобные угрозы свидетельствуют об отчаянном положении российской власти в этой войне", - отметил Носатый.

Ламбрехт поддержала молдавского коллегу, отметив, что объявленная в России мобилизация также свидетельствует о том, что российский план быстрого завоевания Украины провалился.

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"Все это свидетельствует о военной слабости России. Мы внимательно следим за ситуацией после ядерных угроз Путина, но они не заставят нас бездействовать. Важно быть очень внимательными, быстро реагировать и не доводить до новой эскалации конфликта", - добавила она.