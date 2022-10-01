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Ядерный удар России будет военным преступлением, - минобороны Молдовы

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Ядерный удар России будет военным преступлением, - минобороны Молдовы
Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый 1 октября заявил, что использование Россией ядерного оружия будет военным преступлением.

Об этом он сказал на пресс-конференции совместно с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.

"Относительно возможного использования ядерного оружия массового поражения - это будет военным преступлением. По моему мнению, подобные угрозы свидетельствуют об отчаянном положении российской власти в этой войне", - отметил Носатый.

Ламбрехт поддержала молдавского коллегу, отметив, что объявленная в России мобилизация также свидетельствует о том, что российский план быстрого завоевания Украины провалился.

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"Все это свидетельствует о военной слабости России. Мы внимательно следим за ситуацией после ядерных угроз Путина, но они не заставят нас бездействовать. Важно быть очень внимательными, быстро реагировать и не доводить до новой эскалации конфликта", - добавила она.

Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Кацапи вже стільки тих злочинів накоїли, що одним більше одним менше. Тому ботоксному окурку вже пофіг...
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Вже не вистачає пальців щоб перелічити кількість воєнних злочинів рашистів
  • КаНтРиХуМаНкА 2008
    Для Путлера нет никакой разницы - одним преступлением больше, одним преступлением меньше... Он понимает, что Запад показал ему средний палец и в свой рай он готов забрать всех... но не себя. Поэтому мировым лидерам пора уходить от этих полутонов и высказывать озабоченность и грозить очередными полусанкциями для 1,5 землекопов, а сказать один раз четко, чтобы даже до этого пердуна дошло аж до поноса: потянешься к кнопке - вдарим и распылим на атомы. А будете блеять - то будут вас и дальше стричь, как баранов.
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