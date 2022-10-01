Монголия готова выдавать вид на жительство всем обратившимся гражданам РФ

Монголия заявила, что готова выдавать разрешения на проживание всем обращающимся за ними россиянам.

Руководитель иммиграционного агентства Монголии Нергуин Ууганбаяр не уточнил срок действия разрешений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC. По его словам, на прошлой неделе через пограничный город Алтанбулаг в страну въехали 6268 россиян.

Россияне могут въезжать в Монголию без визы и оставаться в течение 30 дней, а затем просить о продлении пребывания.

Казахстан сообщил, что после заявления Путина в страну прибыли 98 тысяч россиян.

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На Кавказе на границе с Грузией выстроилась огромная очередь из российских автомобилей. Грузия заявила, что ежедневно прибывало около 10 тысяч россиян – это вдвое больше, чем в предыдущий средний показатель.

Финляндия закрыла свою границу для большинства российских посетителей, хотя есть некоторые исключения, например, для воссоединения семей и работы. Ранее такой шаг сделали Польша и страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва.

Напомним, 19 сентября депутаты Госдумы РФ единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий в Уголовный кодекс РФ такие понятия, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

В Европейском Союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, более уместной во время полномасштабной войны, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях так называемых "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.

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21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призыву будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

При этом Россия мобилизовала почти всех мужчин на оккупированных территориях Донбасса и Луганской области и планирует распространить мобилизацию и на оккупированные территории Херсонщины и Запорожья. Открыта горячая линия для обращений жителей оккупированного полуострова, пытающихся избежать мобилизации в российскую армию.

По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.

Мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежище убегающим от мобилизации гражданам России. В то же время в Испании и Германии готовы принять убегающих от мобилизации россиян. Ирландия тоже над этим размышляет.

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