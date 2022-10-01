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Франция может поставить Украине еще до 12 САУ CAESAR, - Le Monde

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Франция может поставить Украине еще до 12 САУ CAESAR, - Le Monde
Франция может поставить Украине еще от 6 до 12 самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые ранее планировала поставить Дании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

Первоначально предполагалось, что эти САУ должна получить Дания, однако, по информации издания, представители властей трех стран - Франции, Украины и Дании - достигли принципиального согласия по поставкам Киеву.

В Минобороны Франции и Елисейском дворце отказались официально комментировать эту информацию.

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Париж ранее уже поставил Киеву 18 САУ CAESAR, производимых французским производителем оружия Nexter.

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Топ комментарии

  • Alex Dev d4763325
    Як що може, то треба.. нам треба багато зброї щоб знищити всіх чмобіків, а їх пре орда не мала..
  • KosAn30 JT26
    12 это хорошо)
  • vsbu vsbu
    може, подивимось коли Зможе
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