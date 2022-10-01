Новости • Война

Украина будет углублять фактическую интеграцию в НАТО, - Резников

2 95720
Украина будет углублять фактическую интеграцию в НАТО, - Резников
Украина уже сотрудничает с НАТО в секторе обороны более глубоко, чем некоторые формальные члены Североатлантического альянса, и будет углублять эту интеграцию.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С момента назначения на должность министра обороны Украины я неоднократно подчеркивал на разных площадках приоритет своей работы - осуществить интеграцию в НАТО де-факто. Чтобы в момент, когда будет сформирован политический консенсус 30 стран, интеграция состоялась де-юре.

В секторе обороны мы уже сотрудничаем с Альянсом глубже, чем некоторые его формальные члены, заслуживающие титула "главного союзника России в НАТО".

Читайте также: Германия приветствует заявку Украины на вступление в НАТО, - минобороны ФРГ

Мы и дальше будем углублять фактическую интеграцию в сфере обороны. Это ведь взаимовыгодное сотрудничество. Мощь Сил обороны Украины уже все оценили.

Следует помнить, что НАТО - это не только об обороне, это об общих ценностях. Обеспечение устойчивости демократических институций, восстановление доверия к правосудию, надежная защита гражданских свобод и прав человека - это также важные компоненты интеграции в НАТО.

Историческое решение о подаче заявки на вступление в Альянс – это продолжение интеграции. Мы пройдем этот путь шаг за шагом.

Сегодня у нас большой арсенал западного оружия, которым успешно бьем российских оккупантов. 11 месяцев назад, когда я просил предоставить Украине Stinger, в ответ слышал, что это невозможно. Всё изменилось.

Украинский народ, украинские защитники и защитницы, украинские власти сделали невозможное – возможным.

У нас все получится", – заявил министр.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Evgeny N
    "З моменту призначення на посаду міністра оборони України я неодноразово підкреслював на різних майданчиках пріоритет своєї роботи - здійснити інтеграцію до НАТО де-факто." Джерело: https://censor.net/ua/n3370887

    Саме тому до повномаштабного вторгнення були проігноровані всі саміти-зустрічі НАТО, країни НАТО називалися "нагнітателями істерики", а власний ВПК не те, що не переводився на стандарти НАТО, а просто не фінансувався?

    Вони дійсно думають, що в українців пам'ять як у рибок гуппі чи московитів?
  • Максим Бондаренко b802a304
    От вміють зелені евфемізми придумувати)
  • Senator 0eaca536
    Министр обороны..это завхоз..где теплая форма одежды, где дизель генераторы,где БК в достаточном количестве..,где ГСМ...
    Политическими вопросами занимается вЗада..чувак .проснись . это не твоя компетенция...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости