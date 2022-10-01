Военные РФ похитили в Каховке супругов из-за отказа голосовать на псевдореферендуме
Об этом сообщает Каховская городская территориальноя громада в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"25 сентября, из своего дома вооруженными военными РФ в присутствии женщин, носивших урны для голосования и списки, были забраны супруги-каховчане Владислава и Анна Сибирские", - говорится в сообщении
В настоящее время местонахождение Владислава Сибирского и Анны Сибирской неизвестно.
Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.
28 сентября марионетки Кремля объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Как и предвиделось, результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.
На фоне заявлений РФ о признании результатов псевдореферендумов и присоединении частично оккупированных областей президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.
Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".
Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит. Новые санкции мгновенно ввели США, Великобритания и Канада.
На заседании СНБО также было принято решение о введении нового пакета ограничений против России. После заседания СНБО подписана заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.