Военные РФ похитили в Каховке супругов из-за отказа голосовать на псевдореферендуме

Вооруженные военные РФ похитили из дома жителей Каховки - супругов Владислава и Анну Сибирских - за отказ участвовать в псевдореферендуме.

Об этом сообщает Каховская городская территориальноя громада в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"25 сентября, из своего дома вооруженными военными РФ в присутствии женщин, носивших урны для голосования и списки, были забраны супруги-каховчане Владислава и Анна Сибирские", - говорится в сообщении

В настоящее время местонахождение Владислава Сибирского и Анны Сибирской неизвестно.

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Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

28 сентября марионетки Кремля объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Как и предвиделось, результаты говорят в пользу вхождения областей в РФ.

На фоне заявлений РФ о признании результатов псевдореферендумов и присоединении частично оккупированных областей президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.

Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".

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Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит. Новые санкции мгновенно ввели США, Великобритания и Канада.

На заседании СНБО также было принято решение о введении нового пакета ограничений против России. После заседания СНБО подписана заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.