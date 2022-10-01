Россияне сообщили МАГАТЭ, что задержали гендиректора ЗАЭС Мурашова якобы для допроса, - Reuters

Российская сторона проинформировала МАГАТЭ, что гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан для проведения допроса.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"МАГАТЭ обратилось за разъяснениями к российским властям и получило ответ, что генеральный директор Запорожской АЭС временно задержан, чтобы он дал ответы на вопросы", - сказал представитель агентства, не сообщив подробностей.

Напомним, президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил 1 октября, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили автомобиль, его самого насильно задержали и с завязанными глазами увезли.

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МАГАТЭ обратилось к российским властям с просьбой предоставить разъяснения в связи с сообщениями о задержании гендиректора Запорожской АЭС, МИД Украины призвал освободить Мурашова.