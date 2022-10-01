"Газпром" прекратил поставки газа в Италию

Российский газовый монополист "Газпром" прекращает поставки газа в Италию.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант", передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, "Газпром" сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что с 1 октября не сможет поставить газ в Италию, поскольку "нет возможности его транспортировать" через Австрию.

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В "Газпроме" заявили, что транзит газа через Австрию остановлен "в связи с отказом газотранспортного оператора подтверждать заявки".

Компания якобы работает над решением проблемы снабжения через Австрию совместно с итальянскими покупателями, отметили россияне.