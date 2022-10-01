Кадыров обвинил в отступлении российских войск из Лимана в Донецкой области командующего ЦВО Лапина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответственность за отступление российских войск из Лимана несет командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Обороной этого участка руководил командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, - написал Кадыров в своем телеграм-канале. - Тот самый Лапин, получивший звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа".

По информации Кадырова, командующий ЦВО выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных из оккупированной Луганщины, "но не снабдил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов". Глава Чечни утверждает, что его предупреждали о возможном провале на этом участке фронта, а он сам говорил об этом с главой российского генштаба Валерием Герасимовым, но генерал заверил, что "не сомневается в полководческом таланте Лапина".

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"Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, в сотне километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории", - описал дальнейшее развитие событий Кадыров.

Он сокрушался, что Лапина покрывают "наверху руководители в Генштабе".

Напомним, генерал-полковник Александр Лапин, командующий российским Центральным военным округом, в начале весны наградил своего сына-танкиста, руководившего наступлением на украинские Сумы и Чернигов. Через несколько дней армия РФ ушла из этих областей.

Аналитики Института изучения войны еще 13 сентября сообщали, что после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области у российских оккупантов нет сил для укрепления новой линии фронта. Уже тогда шли активные бои за Лиман.

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В конце месяца стало известно, что ВСУ окружили населенный пункт. Днем 1 октября в Восточной группировке ВСУ сообщили, что украинские войска вошли в город.

Впоследствии Россия подтвердила бегство своих оккупационных войск из Лимана.