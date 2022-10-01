Вследствие огневого удара ВСУ российские оккупанты потеряли под Золотым около 60 человек и 4 единицы техники, - Генштаб
8 74517
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию, что вследствие огневого удара ВСУ под Золотым российские оккупанты потеряли более 60 человек убитыми и ранеными, а также 4 единицы техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Генштаба.
В сообщении отмечается: "Российские оккупационные войска продолжают нести потери в живой силе, вооружении и военной технике. Лишь в результате огневого поражения вражеского объекта в районе Золотого Луганской области противник потерял около шестидесяти человек погибшими и ранеными, а также четыре единицы военной техники.
Российское военное руководство усердно пытается скрыть потери личного состава в этой войне".