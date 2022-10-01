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Вследствие огневого удара ВСУ российские оккупанты потеряли под Золотым около 60 человек и 4 единицы техники, - Генштаб

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Вследствие огневого удара ВСУ российские оккупанты потеряли под Золотым около 60 человек и 4 единицы техники, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию, что вследствие огневого удара ВСУ под Золотым российские оккупанты потеряли более 60 человек убитыми и ранеными, а также 4 единицы техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Российские оккупационные войска продолжают нести потери в живой силе, вооружении и военной технике. Лишь в результате огневого поражения вражеского объекта в районе Золотого Луганской области противник потерял около шестидесяти человек погибшими и ранеными, а также четыре единицы военной техники.

Российское военное руководство усердно пытается скрыть потери личного состава в этой войне".

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  • LoraUA
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