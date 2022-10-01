Боррель о вступлении Украины в НАТО: Сейчас главное – продолжать военную поддержку
Об этом он сказал в интервью каналу 24 Horas, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Сейчас главное, по его словам, продолжать оказывать военную поддержку Украине, как это делалось до сих пор, и продолжать санкции против России, которые, по его заверению, "дают эффект".
Боррель выступил за продолжение большей военной помощи Украине, дополнительные санкции, сохранение существующих санкций и за "участие в мировой дипломатической битве, потому что не все страны действуют против России так же эффективно, сильно и решительно".
Боррель напомнил, что из-за российского вторжения ЕС впервые использовал свои средства для закупки оружия и его доставки в третью воюющую страну. "Вместе с вкладом США это то, что позволило Украине защитить себя", - сказал Боррель.
Относительно ядерной угрозы от президента России Владимира Путина Боррель сказал, что "все риски возможны".