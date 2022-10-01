Государства-скептики должны пересмотреть позицию относительно членства Украины в НАТО, - Кулеба

Учитывая коренное изменение ситуации, Украина рассчитывает на позитивное изменение позиции членов НАТО, ранее скептически относившихся к вступлению нашего государства в Альянс, ведь именно в Украине сейчас решается будущее евроатлантического пространства.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ.

"Будущее евроатлантического пространства решается в Украине. Евроатлантическая безопасность невозможна без победы Украины", - заявил министр.

Он убежден, что обращение Украины к НАТО меняет логику и динамику процесса евроатлантической интеграции нашего государства.

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"Ситуация коренным образом изменилась. И даже государства, которые все еще скептически настроены по поводу членства Украины в НАТО, должны пересмотреть свою позицию при этих новых обстоятельствах", - подчеркнул он.

Дмитрий Кулеба напомнил, что когда Украина ранее подала заявку на членство в Европейском Союзе, реакция некоторых столиц, традиционно скептически настроенных в этом вопросе, тоже была крайне сдержанной.

"Но в конце концов эта заявка изменила динамику и логику политического процесса, и мы получили статус кандидата на членство в ЕС. Нынешняя заявка также меняет логику и динамику процесса", - отметил он.

Министр отметил, что Украина сегодня является государством, которое, несмотря на войну, продолжает внедрять реформы, а также государством, которое жертвует своими лучшими сыновьями и дочерьми, защищая демократию.

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Он отметил, что сейчас мяч на поле НАТО, и если Альянс решит определить список шагов, которые Украине нужно выполнить для успешного завершения процесса интеграции, наше государство готово их выполнить.