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Украина может получить танки и самолеты в рамках ленд-лиза после политического решения, - Резников

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Украина может получить танки и самолеты в рамках ленд-лиза после политического решения, - Резников
Украина может заказать определенное вооружение по программе ленд-лиза только после принятия политического решения о возможности поставки оружия нашей стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в эфире телемарафона.

"До сих пор мы ведем переговоры с нашими партнерами о том, какой боевой танк будет на вооружении украинской армии. Будет ли это американский "Абрамс", или немецкий "Леопард", или британский, или французский. Это вопрос принятия политического решения", - сказал он.

То есть, только после утверждения выбора Украина сможет что-то заказать.

По словам Резникова, то же касается и боевых самолетов.

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Топ комментарии

  • YU ST
    Більша частина російських окупантів, що знаходилися у Лимані Донецької області, або здалися у полон українських військових, або "передислокувалися" у мішки для трупів.

    Про це повідомляє Міністерство оборони України у Twitter.
  • arye z.
    Зараз пробігся російськими пабликами - Чого там щодо Лімана?
    Головний мотив - повна розгубленість.
    - Як же так, пане президенте. Ворог на російській території захопив російське місто з російським населенням. Що робити будемо?
    Бу-га-га...!!!

  • Colt
    Блин, задолбали. Сначала сделайте.
    А потом можно и сообщить: техника уже в войсках.
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