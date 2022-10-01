Украина может получить танки и самолеты в рамках ленд-лиза после политического решения, - Резников

Украина может заказать определенное вооружение по программе ленд-лиза только после принятия политического решения о возможности поставки оружия нашей стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в эфире телемарафона.

"До сих пор мы ведем переговоры с нашими партнерами о том, какой боевой танк будет на вооружении украинской армии. Будет ли это американский "Абрамс", или немецкий "Леопард", или британский, или французский. Это вопрос принятия политического решения", - сказал он.

То есть, только после утверждения выбора Украина сможет что-то заказать.

По словам Резникова, то же касается и боевых самолетов.

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