Почти все российские войска, дислоцированные в Лимане, были успешно передислоцированы либо в мешки для трупов, либо в украинский плен, - Минобороны

Министерство обороны Украины прокомментировало ситуацию, сложившуюся в городе Лиман Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном твиттере Минобороны.

В сообщении отмечается: "Благодарим Министерство обороны России за успешное сотрудничество в организации учений "Изюм 2.0". Почти все российские войска, дислоцированные в Лимане, были успешно передислоцированы либо в мешки для трупов, либо в украинский плен. У нас к вам один вопрос: хотите ли вы повторения?"

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