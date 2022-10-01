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Почти все российские войска, дислоцированные в Лимане, были успешно передислоцированы либо в мешки для трупов, либо в украинский плен, - Минобороны

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Почти все российские войска, дислоцированные в Лимане, были успешно передислоцированы либо в мешки для трупов, либо в украинский плен, - Минобороны
Министерство обороны Украины прокомментировало ситуацию, сложившуюся в городе Лиман Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном твиттере Минобороны.

В сообщении отмечается: "Благодарим Министерство обороны России за успешное сотрудничество в организации учений "Изюм 2.0". Почти все российские войска, дислоцированные в Лимане, были успешно передислоцированы либо в мешки для трупов, либо в украинский плен. У нас к вам один вопрос: хотите ли вы повторения?"

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Топ комментарии

  • Alex Sav 8157c114
    пишаюсь Вами.. успіхів !! і будьте обережні і уважні-ця гадюка ще може вкусити!!
  • Валентин Коваль
    Звитяга наших воінів -- низькии уклін.
  • Maxim Ak-Murza
    Почекайте. Этот скот сначала надо рассортировать, помыть хотя бы из шланга, прививки от бешенства им сделать. А потом уже их допускать до общения с людьми.
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