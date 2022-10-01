Госатом призывает мир вмешаться в ситуацию с похищением гендиректора Запорожской АЭС Мурашова
Об этом сообщает ГИЯРУ, передает Цензор.НЕТ.
"Госрегулирование призывает наших международных партнеров вмешаться в ситуацию и помочь освободить из российского плена гендиректора ЗАЭС. Призываем МАГАТЭ, Еврокомиссию, ООН задействовать все возможные меры для немедленного освобождения Игоря Мурашова из плена российских оккупантов", - говорится в сообщении.
В ГИЯРУ отметили, что гендиректор ЗАЭС является лицензированным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные функции по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Отмечается, что задержание должностного лица такого уровня, кроме того, что является циничным актом устрашения персонала ЗАЭС и бесчеловечного отношения россиян к гражданам Украины, создает реальные риски для безопасности ЗАЭС.
Кроме того, в ГИЯРУ подчеркнули, что Мурашов является гражданским лицом, поэтому действия российских военных являются грубым нарушением международного права. Соответственно, захватчики должны немедленно освободить гендиректора ЗАЭС и вернуть его к исполнению своих обязанностей.
"В очередной раз призываем мировое сообщество усилить давление и повлиять на страну-агрессора для прекращения обстрелов Запорожской АЭС, недопущения репрессий против персонала ЗАЭС и их семей", - отметили в ГИЯРУ.
Ведомство отмечает, что международное сообщество должно способствовать полной деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС, возвращению ее под контроль Украины.