В Украине сегодня заработал "таможенный безвиз": грузы уже следуют в обоих направлениях под процедурой совместного транзита, - Минфин

Сегодня, 1 октября, в Украине заработали положения Конвенции по процедуре совместного транзита (NCTS). Первой страной, из которой был отправлен груз для доставки в Украину под процедурой совместного транзита, стала Германия.

Об этом сообщает Министерство финансов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 1 октября, для Украины вступили в силу положения Конвенции о процедуре совместного транзита и для бизнеса открылась возможность международного перемещения товаров с 35 другими странами-участницами по одному транзитному документу. То есть, с сегодняшнего дня в нашей стране заработал так называемый "таможенный безвиз".

Первая транзитная декларация Т1 была отправлена сегодня из Германии в Украину. Таможенники уже видят ее в электронной транзитной системе NCTS и ожидают прибытия грузовика.

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1 октября Украиной также была оформлена первая транзита декларации на выезд из Украины. По ней груз сейчас следует через Польшу в Германию. В настоящее время в системе также ожидают прибытия товаров в таможню отправления и другие декларации, по которым товары будут помещены под процедуру совместного транзита и доставлены в таможни назначения на территории стран-участниц Конвенции.

Напоминаем, что в соответствии с "таможенным безвизом", для доставки грузов из одной страны в другую подается единый транзитный документ: от таможни отправления до таможни назначения. Это ускоряет прохождение таможенных формальностей на границе и сокращает соответствующие расходы для предприятий", - говорится в сообщении.