Количество погибших вследствие обстрела оккупантами гражданской колонны в Запорожье возросло до 31, - ОВА

В больнице Запорожья скончалась женщина, получившая ранение накануне в результате ракетного удара по эвакуационной колонне. Таким образом, враг унес жизни 31 человека.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, несколько жертв увеличилось. Еще одна женщина умерла, которая была тяжело ранена. Сейчас количество жертв достигло 31 человека: 30 гражданских и один сотрудник полиции, помогавший людям", - сказал он.

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Старух также заявил, что вражеская армия ударила на вход, выход и центр колонны, и этого никто не мог ожидать.

"Это очередной пример того, что мы имеем дело с террористом", – добавил он.

По словам Старуха, на заседании Совета обороны было принято решение на несколько дней приостановить работу пункта пропуска. Руководитель ОВА напомнил, что на временно оккупированную территорию в основном выезжали волонтеры, люди, навещавшие пожилых родственников.