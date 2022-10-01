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Блинкен заверил Кулебу, что США продолжат поддерживать Украину, несмотря на любые незаконные шаги Путина

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Блинкен заверил Кулебу, что США продолжат поддерживать Украину, несмотря на любые незаконные шаги Путина
Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в этой борьбе.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Во время сегодняшнего телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном я поблагодарил США за непоколебимую поддержку, включая предоставление 12,35 млрд долларов на новую бюджетную помощь и на безопасность. Госсекретарь заверил, что, несмотря на любые незаконные шаги Путина, США будут продолжать поддерживать Украину в нашей справедливой борьбе", – сообщил Кулеба.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Лиман Донецкая область освобожден!!!
  • Герхард
    Та дайте вже Кулебі оселедця. Він же ж нервує, що недостатньо доносить волю Боневтіка.

    Хоча Блінкену на волю Боневтіка відверто насрати.
  • три - пятнадцать
    в цьому ще когось потрібно запевняти?
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