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Кулеба обсудил со Столтенбергом заявку Украины на членство в НАТО

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Кулеба обсудил со Столтенбергом заявку Украины на членство в НАТО
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявку Украины на членство в Североатлантическом альянсе.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

"В контексте диалога генерального секретаря НАТО с президентом Владимиром Зеленским, я провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом, чтобы подробно проинформировать его о заявке Украины на членство. Мы договорились поддерживать связь по этому вопросу и обсудили дальнейшие практические шаги НАТО по поддержке Украины в противодействии российской агрессии", - рассказал Кулеба.

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Топ комментарии

  • Snart
    Займіться справами, проводьте реформи прописані у ПДЧ, досить вже «дим» пускати. Це не змінить факту вашої бездіяльності щодо НАТО протягом 3-х років…
  • Наталия П
    Понимаю, что нас, в обозримом будущем, туда не примут. Мадьяры и много других, скрыто или явно будут против. Но как хочется, чтобы Украина была членом НАТО.
  • olele
    Ирина Faulkenberry@Faulken87094189

    Є дача на межі Миколаївської та Херсонські областей. 12 соток.
    Стратегічне разміщенея на висоті понад Інгульцем.
    Нічого для НАТО не жалко.
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