ФСБ была против обмена Медведчука, но Путин согласился, - Washington Post
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post .
По словам американского источника издания, Путин предпочел обменять одну из своих долгосрочных марионеток в Украине, Медведчука, на героев Мариуполя.
"В Украине очень много радовались, что вернули домой доблестных воинов, а в Москве очень многие с отвращением увидели, что для Путина действительно важно", - сказал он.
По словам другого источника, "ФСБ была категорически против".
"Она осознала последствия того, как сделка будет выглядеть для общественности", – заявил он.
Издание отмечает, что посредником в переговорах выступали бизнесмен Роман Абрамович и саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман. Для обоих основным мотивом была возможность улучшить свои отношения со странами Запада, говорят источники газеты.