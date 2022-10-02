Я лично предупреждал Шойгу о последствиях применения ядерного оружия, - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин в новом интервью осудил "бряцание ядерным оружием" со стороны президента РФ Владимира Путина и сказал, что, хотя он не видел ничего, что свидетельствовало бы о том, что глава Кремля решился применить ядерное оружие в войне с Украиной продолжающийся выбор остается за российской стороной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

"Чтобы было ясно, парень, принимающий это решение, я имею в виду, это один человек… Так же, как он принял безответственное решение вторгнуться в Украину, вы знаете, он мог принять другое решение. Но сейчас я не вижу ничего, что заставило бы меня поверить, что он принял такое решение (применить ядерное оружие)", – сказал Остин.

Он добавил, что в частном порядке передал своему российскому коллеге, министру обороны России Сергею Шойгу, не идти по этому пути и не вести себя так безответственно.

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Остин сказал, что не разговаривал с Шойгу "в последние дни", но отметил, что другие члены руководства правительства США недавно передавали аналогичные сообщения России.

Напомним, по словам официальных американских лиц, США в течение последних нескольких месяцев частно сообщали России, что ее ждут последствия, если Москва решит использовать ядерное оружие в войне против Украины. Не сразу было ясно, как и когда было отправлено предупреждение. По словам одного чиновника, к этому причастен Государственный департамент.

Остин назвал заявления Путина об аннексии украинской территории незаконными, а угрозы применения ядерного оружия – безответственным заявлением.

"Это бряцание ядерным оружием - не то, что мы ожидаем услышать от лидеров крупных стран, имеющих потенциал", - сказал Ллойд Остин.

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