Новости • Агрессия России против Украины, Война

Я лично предупреждал Шойгу о последствиях применения ядерного оружия, - Остин

27 83295
Я лично предупреждал Шойгу о последствиях применения ядерного оружия, - Остин
Министр обороны США Ллойд Остин в новом интервью осудил "бряцание ядерным оружием" со стороны президента РФ Владимира Путина и сказал, что, хотя он не видел ничего, что свидетельствовало бы о том, что глава Кремля решился применить ядерное оружие в войне с Украиной продолжающийся выбор остается за российской стороной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

"Чтобы было ясно, парень, принимающий это решение, я имею в виду, это один человек… Так же, как он принял безответственное решение вторгнуться в Украину, вы знаете, он мог принять другое решение. Но сейчас я не вижу ничего, что заставило бы меня поверить, что он принял такое решение (применить ядерное оружие)", – сказал Остин.

Он добавил, что в частном порядке передал своему российскому коллеге, министру обороны России Сергею Шойгу, не идти по этому пути и не вести себя так безответственно.

Также читайте: Ядерный удар России будет военным преступлением, - минобороны Молдовы

Остин сказал, что не разговаривал с Шойгу "в последние дни", но отметил, что другие члены руководства правительства США недавно передавали аналогичные сообщения России.

Напомним, по словам официальных американских лиц, США в течение последних нескольких месяцев частно сообщали России, что ее ждут последствия, если Москва решит использовать ядерное оружие в войне против Украины. Не сразу было ясно, как и когда было отправлено предупреждение. По словам одного чиновника, к этому причастен Государственный департамент.

Остин назвал заявления Путина об аннексии украинской территории незаконными, а угрозы применения ядерного оружия – безответственным заявлением.

"Это бряцание ядерным оружием - не то, что мы ожидаем услышать от лидеров крупных стран, имеющих потенциал", - сказал Ллойд Остин.

Также читайте: Освобождение Лимана является обнадеживающим успехом украинских защитников, - глава Пентагона Остин

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Алекс Скела
  • Лилия Стацкая
    Якщо би не допомога США, може і України вже не було би,тому я не буду невдячною,наш приЗедент тіьки говорить красиво.але до війни Україну воно геть не готувало. Доомога від США безпрецендентна, і зброя в них така ,що і без ракет 300 км дальності кацапню мочать по полній, якщо б хтось боявся ***** ми би зброї взагалі не отримали, не отримали би ленд лиз,зараз мені син казав що навіть амеріканські сухпайкі вже роздають,що правда наші ,українські були більш смачні.Але то - факт. Тому я не сумніваюся зо ***** саме тому і не застосовує яо, бо знає що відповідь буде для кацапіі катострофічною,не буде в кацапіі не авіаціі ,ні флота, ні арміі,а відповісти НАТО є чим відповісти,якість їх зброї вже бачили і ми і рашка . Що стосується природніх ресурсів рашки,то путлеровська ОПГ обкрадала свій народ продаючи ті ресурси за копійки і набивала ними свої кармани, причому у валюті США і ЕС, не дивуюся ,що оці паразити на тілі рашки вигідні Западу, вони перші діють в суперечь інтересам рашки,і ми вже бачимо тому свідоцтво ,купу недолугого старого заліза на озброїні "другої арміі світу", бо саме керівницьтво рашки перше працює на руйнування своєї недокраїни. А ті хто крадуть хотять жити багато а не помирати швидко, дивиться ,навіть депутани рашки поробили собі імунітета, населеня мацкви та петькібурга не мобілізують, я думаю ви здогадуєтесь чому.
  • Urs
    не факт, что шойга об этом помнит.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости