ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выемка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское, - Генштаб

За сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выимка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское.

Об этом сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Начались двести двадцать первые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках оккупации Донецкой области, удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

За минувшие сутки противник нанес 4 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 75 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины. Кроме того, для ударов по объектам инфраструктуры враг применяет БПЛА иранского производства Shahed-136.

За прошедшие сутки от вражеских ударов пострадало более 30 населенных пунктов. Среди них – Белогоровка, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Трудовое, Богоявленка, Новоукраинка, Орехов, Зализничное, Ильинка, Никополь, Благодатовка, Николаев, Очаков и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

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На других направлениях противник продолжил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Середина Буда, Фотовиж и Будки Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области;

на Краматорском направлении – Григоровка, Белогоровка, Верхнекаменское и Раздоловка;

на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Опытное, Яковлевка, Юрьевка и Новоселовка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг нанес огневое поражение в районах населенных пунктов Новоукраинка, Прасковьевка, Пречистовка, Павловка, Нескучное, Шахтерское, Большая Новоселка, Новоандреевка, Зализничное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Полтавка, Новополь и Времовка.

На Южнобужском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы двадцати восьми населенных пунктов, недалеко от линии столкновения.

Противник продолжает нести потери на украинской земле в результате эффективных действий Сил обороны. Подтверждено уничтожение боеприпасов после огневого поражения 30 сентября в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области и ранения около 50 человек.

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Продолжаются меры частичной мобилизации, объявленной военно-политическим руководством Российской Федерации. С 30 сентября этого года военные части противника, базирующиеся на временно оккупированной территории Крыма, приведенные в боевую готовность "полная", проводятся мероприятия по рассредоточению подразделений. Известно о формировании на территории полуострова мотострелковой дивизии за счет мобилизованного мужского населения Автономной Республики Крым, Краснодарского края и республики Адыгея.

Отмечено прибытие в пункт постоянной дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты, базирующейся в Севастополе, около двух тысяч мобилизованных лиц.

В городе Будённовск Ставропольского края, в 205-ю отдельную мотострелковую бригаду 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, по мобилизации прибыло около 5 тысяч человек. Известно, что в пункте постоянной дислокации части находится около 3 тысяч, остальные - в палаточном городке на полигоне Николо-Александровский. С указанным личным составом начались занятия по боевой подготовке.

За сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выемка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское.

Для поддержания действий наземных группировок авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение опорного пункта противника, 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 2 БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 8 командных пунктов, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Кроме того, в зону поражения попали 3 склада с боеприпасами и 2 зенитных ракетных комплекса С-300.