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Сбиты 5 из 7 дронов-камикадзе "Shahed-136", которыми оккупанты атаковали Николаевщину, - Воздушные силы

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Сбиты 5 из 7 дронов-камикадзе "Shahed-136", которыми оккупанты атаковали Николаевщину, - Воздушные силы
2 октября ночью российские оккупационные войска атаковали Николаевщину семью дронами-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"Пять из семи "Shahed-136" уничтожены военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Південь" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Огусто
    Наперли того непотребу купу, суки. Навіть попри те, що Ізраїль розвалив той завод по виготовленню.
    Ну це добре, що їх збивають. Що робити з тими ********* С-300, бо їх дох..я у орків і навалюють нам кожної ночі. Кожної ночі по 8 штук, кожної ночі 1-2 будинка в руйнацію... Земля здригається. Коли вже закриють небо від цього брухту???
    Локація - Миколаїв.
  • Ivan Livliv
    Треба нищити їх у гніздах.
  • Nov
    300
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