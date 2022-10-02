Сбиты 5 из 7 дронов-камикадзе "Shahed-136", которыми оккупанты атаковали Николаевщину, - Воздушные силы
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2 октября ночью российские оккупационные войска атаковали Николаевщину семью дронами-камикадзе "Shahed-136".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
"Пять из семи "Shahed-136" уничтожены военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Південь" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.