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Россия пренебрегает Женевскими конвенциями: украинские пленные проходят мясорубку допросов и пыток

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Россия пренебрегает Женевскими конвенциями: украинские пленные проходят мясорубку допросов и пыток
Украинские пленники содержатся в России и на оккупированных территориях в местах, где отсутствуют нормальные условия. В том числе доступ к медицинской помощи.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника научно-исследовательского отдела сопровождения мероприятий внутренней коммуникации Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем Владимир Петухов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Несколько десятков мест содержания наших военнослужащих в России и на оккупированных территориях во всех условиях, скажем так, не очень. Медицинская помощь предоставляется только в отдельных местах... В Российской Федерации они содержатся в СИЗО, там действуют такие жесткие правила поведения и обращения с нашими пленниками", - сказал Петухов.

По словам командующего медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко, также участвовавшей в брифинге, как правило, единственная медицинская помощь, которую могут командующего военнопленные, - это помощь медработников, попавших в плен вместе с ними.

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"Там есть старший врач барака (один из военнослужащих сказал мне, что он был им), который без медикаментов, без ничего пытался предоставлять помощь своим товарищам", - сказала Остащенко.

Все вернувшиеся из российского плена имеют крайнее истощение, торакальные и абдоминальные травмы, следы побоев, а также (если человек на момент плена был ранен) запущенные ранения.

Петухов подчеркнул, что РФ, в отличие от Украины, не выполняет Женевские конвенции, почти все военнопленные подвергаются пыткам.

"Россия пренебрегает Женевскими конвенциями. Условия, в которых находятся военнослужащие, вообще не соответствуют требованиям, прописанным в этой конвенции и которые Украина, кстати, выполняет, выделяя отдельные лагеря для военнопленных россиян... Все (украинские военнопленные. - Ред.) проходят мясорубку допросов, пыток. Тех, кто прошел как-то между капельками, их очень мало. Это единицы, их можно пересчитать на пальцах рук", - сказал Петухов.

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