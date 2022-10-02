Силы теробороны ВСУ стали страшным сном для врага и доказали, что украинцы смелы, свободны и несокрушимы, - Залужный
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Сегодня в Украине отмечается День территориальной обороны Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил бойцов теробороны с этим праздником.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Залужного.
"Поздравляю с Днем территориальной обороны Украины! Сформированные непосредственно во время войны вы стали неотъемлемой частью Вооруженных сил Украины и страшным сном для врага", - отмечает главнокомандующий.
"Вы взяли в руки оружие, чтобы защитить свободу и родных. Еще вчера люди мирных профессий, соседи, коллеги, друзья, сегодня - побратимы и сестры. Под лозунгом "Готовы к сопротивлению!" Силы территориальной обороны ВСУ доказали, что украинцы смелы, свободны, несокрушимы!
Вместе к Победе!" - добавил Залужный.