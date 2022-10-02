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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 60 110 человек, 264 самолета, 227 вертолетов, 2377 танков, 1405 артсистем, 4975 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 октября потери личного состава противника составляют около 60 110 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 60110 (+500) человек ликвидировано,

танков - 2377 (+23) ед.,

боевых бронированных машин - 4975 (+26) ед.,

артиллерийских систем - 1405 (+8) ед.,

РСЗО - 337 (+1) ед.,

средства ПВО - 176 (+0) ед.,

самолетов - 264 (+0) ед.,

вертолетов - 227 (+1) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1015 (+6),

крылатые ракеты – 246 (+0),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3796 (+10) ед.,

специальная техника – 131 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 60 110 человек, 264 самолета, 227 вертолетов, 2377 танков, 1405 артсистем, 4975 бронированных машин 01

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются.

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