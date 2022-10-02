Общие боевые потери РФ с начала войны – около 60 110 человек, 264 самолета, 227 вертолетов, 2377 танков, 1405 артсистем, 4975 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 октября потери личного состава противника составляют около 60 110 человек.