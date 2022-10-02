За минувшие сутки оккупанты обстреляли 21 населенный пункт на Запорожье, поступило 22 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры, - ОВА

В Запорожской области военные РФ обстреляли за минувшие сутки гражданскую инфраструктуру в районе 21 населённого пункта.

Об этом в телеграм-канале сообщает Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Зализничное, Ровнополье, Степное, Гуляйполе, Орехов, Дорожнянка, Малиновка, Успеновка, Полтавка, Каменское, Красное, Белогорье, Темировка, Новоданиловка, Щербаки, Чаривное, Новояковловка, Ольговское, Малая Токмачка, Малые Щербаки. Поступило 22 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - сообщили в ОВА.

На Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

Также добавляется, что за прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуированы 50 человек, из них 9 – дети.

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