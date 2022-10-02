В армии России может быть смена военного руководства, - ISW
Об этом говорится в ежедневном отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, свое возмущение выразил Рамзан Кадыров. Он уже нашел виновных в поражении войска оккупантов. Им стал командующий Центральным военным округом, генерал-полковник Александр Лапин. Кроме того, Кадыров обвинил в провале начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова.
Кадырова публично поддержал и "повар Путина" Евгений Пригожин. Он заявил, что высшее военное командование должно воевать "босиком с автоматами на передовой". Не отстают и российские пропагандисты и военные журналисты. Они начали подчеркивать, что в провалах виновато командование, ведь оно коррумпировано и совершенно не заинтересовано в достижении стратегических целей России.
"Эти высказывания могут свидетельствовать об одном: раскол между традиционными и нетрадиционными силами в России, скорее всего, растет", - говорится в отчете ISW.