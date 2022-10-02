В армии России может быть смена военного руководства, - ISW

Успехи украинских военных, в том числе успешное наступление на Лиман, вызвали возмущение кремлевских пропагандистов. Теперь они стали искать виновных в поражении под Лиманом.

Об этом говорится в ежедневном отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, свое возмущение выразил Рамзан Кадыров. Он уже нашел виновных в поражении войска оккупантов. Им стал командующий Центральным военным округом, генерал-полковник Александр Лапин. Кроме того, Кадыров обвинил в провале начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова.

Кадырова публично поддержал и "повар Путина" Евгений Пригожин. Он заявил, что высшее военное командование должно воевать "босиком с автоматами на передовой". Не отстают и российские пропагандисты и военные журналисты. Они начали подчеркивать, что в провалах виновато командование, ведь оно коррумпировано и совершенно не заинтересовано в достижении стратегических целей России.

"Эти высказывания могут свидетельствовать об одном: раскол между традиционными и нетрадиционными силами в России, скорее всего, растет", - говорится в отчете ISW.

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