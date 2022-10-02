Ждем начала масштабного процесса деоккупации Луганщины, - Гайдай
6 91313
Оккупанты "сворачивают" работу на оккупированной Луганщине.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"В Лимане развевается украинский флаг - значит, в ближайшее время ждем начала масштабного процесса деоккупации Луганщины. Оккупанты тоже начали готовиться к неизбежному - россияне "свернули" всю свою "бурную" мелкую деятельность, вывозят документацию, грабят, продумывают пути побега. Коллаборанты уже напуганы", - отметил он.