Ждем начала масштабного процесса деоккупации Луганщины, - Гайдай

Оккупанты "сворачивают" работу на оккупированной Луганщине.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"В Лимане развевается украинский флаг - значит, в ближайшее время ждем начала масштабного процесса деоккупации Луганщины. Оккупанты тоже начали готовиться к неизбежному - россияне "свернули" всю свою "бурную" мелкую деятельность, вывозят документацию, грабят, продумывают пути побега. Коллаборанты уже напуганы", - отметил он.

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