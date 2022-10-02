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Ждем начала масштабного процесса деоккупации Луганщины, - Гайдай

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Ждем начала масштабного процесса деоккупации Луганщины, - Гайдай
Оккупанты "сворачивают" работу на оккупированной Луганщине.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"В Лимане развевается украинский флаг - значит, в ближайшее время ждем начала масштабного процесса деоккупации Луганщины. Оккупанты тоже начали готовиться к неизбежному - россияне "свернули" всю свою "бурную" мелкую деятельность, вывозят документацию, грабят, продумывают пути побега. Коллаборанты уже напуганы", - отметил он.

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  • Ніхто Петрович
    слова "повноцінна", "законна" і "російська" треба брати у лапки! Тому що це лише у хворій уяві містера )(уйло
  • Fjall_Raven
    дерьмак вже готує коридори для відступу братів своїх менших й строго заборонив ЗСУ знищувати орків?
  • Nov
    надо пользоваться моментом, х-ло сказало приватизировать атомную и охранять Херсон, на Луганскую, пока что, по-й
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