У Путина есть минимум три двойника, – Буданов
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Однако их может быть больше.
Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.
По его словам, в ГУР есть специалисты, которые разбираются в этом вопросе.
"Я лично не являюсь "путиноведом", скажем так. Для меня есть точно три двойника, которых лично я вижу сразу. Сколько их на самом деле – нужно просто поднять информацию", – сказал Буданов.