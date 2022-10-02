У Путина есть минимум три двойника, – Буданов

Однако их может быть больше.

Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.

По его словам, в ГУР есть специалисты, которые разбираются в этом вопросе.

"Я лично не являюсь "путиноведом", скажем так. Для меня есть точно три двойника, которых лично я вижу сразу. Сколько их на самом деле – нужно просто поднять информацию", – сказал Буданов.

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