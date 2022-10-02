Подготовка к отстранению Путина от власти уже идет, - Буданов
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов.
"Россия не может прямо сейчас остановиться, потому что это только ускорит ее разделение и разрушение. Россия загнала себя в тупик, из него еще реально выйти. Это признание, что все это произошло ошибочно, выход за админграницы 1991 года и начало выстраивания какого-то диалога со всем миром. Но это автоматически означает трансфер власти", – говорит Буданов.
Глава ГУР МО отметил, что определенные подготовительные процессы к отстранению Путина от власти уже идут.
"Есть соперничество, это не один кандидат (в преемники Путина. – Ред.), их несколько. О некоторых из них информация в СМИ просачивается, о некоторых – нет", – добавил Буданов.
В то же время, добавил глава ГУР МО, трансфер власти может иметь положительные последствия для Украины при определенных условиях.
"Он даст Украине плюс только в одном случае – если они примут эту парадигму восприятия мира, захотят видоизмениться. Это первое условие. Второе – мы четко сделаем выводы о том, что было эти все годы, и будем правильно выстраивать нашу жизнь. Во всех других случаях это ничего не изменит", - отметил он.