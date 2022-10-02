Подготовка к отстранению Путина от власти уже идет, - Буданов

Россия загнала себя в тупик, но она еще может выйти из войны и не развалиться. Для этого нужно, в частности, отстранить российского диктатора Владимира Путина от власти.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

"Россия не может прямо сейчас остановиться, потому что это только ускорит ее разделение и разрушение. Россия загнала себя в тупик, из него еще реально выйти. Это признание, что все это произошло ошибочно, выход за админграницы 1991 года и начало выстраивания какого-то диалога со всем миром. Но это автоматически означает трансфер власти", – говорит Буданов.

Глава ГУР МО отметил, что определенные подготовительные процессы к отстранению Путина от власти уже идут.

"Есть соперничество, это не один кандидат (в преемники Путина. – Ред.), их несколько. О некоторых из них информация в СМИ просачивается, о некоторых – нет", – добавил Буданов.

В то же время, добавил глава ГУР МО, трансфер власти может иметь положительные последствия для Украины при определенных условиях.

"Он даст Украине плюс только в одном случае – если они примут эту парадигму восприятия мира, захотят видоизмениться. Это первое условие. Второе – мы четко сделаем выводы о том, что было эти все годы, и будем правильно выстраивать нашу жизнь. Во всех других случаях это ничего не изменит", - отметил он.

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