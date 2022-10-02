Оккупанты максимально усложнили выезд из оккупированной Херсонщины, - Соболевский
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Со временно оккупированной территории Херсонщины российские захватчики усложнили выезд.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты максимально усложнили выезд из Херсона. В часности, за вчерашний день смогли выехать только 11 человек. А сейчас существует правило получения специального разрешения для выезда", - говорится в сообщении.
При этом кроме того, что нужно предоставить свои личные данные оккупантам, нужно еще и максимально доступно объяснить, почему именно вы хотите покинуть область, добавил Соболевский.