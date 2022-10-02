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Утечка газа из "Северного потока-2" прекратилась, - Датское энергетическое агентство

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Утечка газа из "Северного потока-2" прекратилась, - Датское энергетическое агентство
Давление газа в поврежденном "Северном потоке-2" стабилизировалось.

Об этом компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила Датскому энергетическому агентству, информирует Цензор.НЕТ

"Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на газопроводе NS2 A достигнуто стабильное давление. Таким образом, это свидетельствует о том, что утечка газа на этом трубопроводе прекратилась", – говорится в сообщении.

Читайте также: Утечки газа на "Северных потоках" стали следствием диверсии, - немецкие СМИ

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Тому що це вже не газопровід, а водопровід.
  • piligrim
    типу там тепер газу взагалі немає (тиск стабілізувався до нуля)... чи трубопровід має властивості до саморемонту?...
  • Николай Литовка 7bde8128
    Може, демонтувати?
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